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Сегодня, 20:55

Испания — Англия: Ямаль и Кейн выйдут в старте на финал Евро-2024

Сергей Разин
корреспондент
Харри Кейн.
Фото Global Look Press
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Стали известны составы сборных Испании и Англии на финал Евро-2024.

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья, Родри, Руис, Ямаль, Ольмо, Уильямс, Мората.

Запасные: Райя, Ремиро, Фернандес, Вивиан, Гримальдо, Лопес, Баена, Мерино, Навас, Оярсабаль, Субименди, Торрес, Хоселу.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Гехи, Сака, Шоу, Райс, Майну, Беллингем, Санчо, Кейн.

Запасные: Хендерсон, Рамсдейл, Александер-Арнолд, Гомес, Данк, Конса, Триппьер, Галлахер, Палмер, Боуэн, Уортон, Гордон, Эзе, Тони, Уоткинс.

Матч Испания — Англия пройдет сегодня, 14 июля в Берлине и начнется в 22:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат Европы. Финал
14 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
Англия

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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