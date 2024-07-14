Сегодня, 20:55
Стали известны составы сборных Испании и Англии на финал Евро-2024.
Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья, Родри, Руис, Ямаль, Ольмо, Уильямс, Мората.
Запасные: Райя, Ремиро, Фернандес, Вивиан, Гримальдо, Лопес, Баена, Мерино, Навас, Оярсабаль, Субименди, Торрес, Хоселу.
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Гехи, Сака, Шоу, Райс, Майну, Беллингем, Санчо, Кейн.
Запасные: Хендерсон, Рамсдейл, Александер-Арнолд, Гомес, Данк, Конса, Триппьер, Галлахер, Палмер, Боуэн, Уортон, Гордон, Эзе, Тони, Уоткинс.
Матч Испания — Англия пройдет сегодня, 14 июля в Берлине и начнется в 22:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.