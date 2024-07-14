Англия и Испания в последний раз играли друг с другом в 2018 году

14 июля сборные Испании и Англии встретятся в матче финала Евро-2024 по футболу в Берлине (Германия) на арене «Олимпиаштадион». Начало игры — в 22.00 мск. «СЭ» публикует статистику личных встреч между англичанами и испанцами до финального поединка чемпионата Европы-2024.

В общей сложности Англия и Испания провели друг с другом 27 официальных матчей. На счету «Красной фурии» — 10 побед. Четыре раза сборные сыграли вничью. 13 побед в активе англичан. Разница забитых и пропущенных мячей — 45:32 в пользу сборной Англии.

В последний раз национальные команды встречались 15 октября 2018 года. Тогда Испания потерпела поражение от Англии со счетом 2:3 на групповой стадии Лиги наций.

Ознакомьтесь с полезной информацией о прогнозах на решающий поединок Евро-2024 и финалистах турнира в Германии по ссылке в материале «СЭ».

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую трансляцию самых интересных событий противостояния Англии и Испании.