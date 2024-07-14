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Сегодня, 10:00

Испания — Англия: трансляция матча финала Евро 2024 начнется в 21.50

Финальная игра Евро-2024 Испания — Англия пройдет 14 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Защитник сборной Англии Кайл Уокер.
Кайл Уокер.
Фото Reuters
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Сборные Англии и Испании по футболу сыграют друг с другом 14 июля в Берлине (Германия) в матче финала Евро-2024. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

В 21.50 мск на канале «Матч ТВ» начнется бесплатная видеотрансляция противостояния финала чемпионата Европы-2024 Испания — Англия. Игру прокомментируют Дмитрий Шнякин и Константин Генич. Встречу также можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и по подписке через ретрансляцию прямого эфира федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую трансляцию самых интересных моментов противостояния Англии и Испании.

В 1/8 финала Евро-2024 англичане в дополнительном времени одержали победу над Словакией (2:1). В 1/4 финала «Три льва» переиграли Швейцарию (1:1, 5:3 по пенальти), в полуфинале прошли Нидерланды (2:1).

В 1/8 финала испанцы разгромили Грузию (4:1). В четвертьфинале команда Луиса де ла Фуэнте в дополнительное время прошла хозяйку чемпионата — Германию (2:1), а в полуфинале победила Францию (2:1).

Ламин Ямаль и&nbsp;Джуд Беллингем. Финал Евро 2024 Испания — Англия: основная информация — время начала, где смотреть и прогнозы
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