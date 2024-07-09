Титов рассказал, что его пугает в сборной Франции

Бывший капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата Европы между Испанией и Францией.

«Мое мнение таково, что отсутствие некоторых игроков у испанцев никак на команде не скажется. У этой сборной видна система и это одна из самых ярких команд на чемпионате. Франция же практически не забивает, что пугает. Испания, наоборот, много поражает ворота соперников и имеет массу нереализованных моментов. Шансы в этом матче абсолютно равные, даже боюсь предсказать счет. Но поскольку на турнире много автоголов, можно предположить, что кто-то вновь заюьет в свои ворота или дело дойдет до серии пенальти. Либо раскроется юный испанский мальчишка Ямаль», — сказал Титов «СЭ».

Титов также поделился мнением о форме нападающего сборной Франции Киллиана Мбаппе.

«Не удивлюсь, если в финал выйдет Франция. На их стороне на этом турнире футбольное везение и удача . Понятно, что Мбаппе играет в неполную силу. Но если он раскроется и его травма не будет мешать, то мы можем увидеть совсем другого футболиста и другую сборную Францию», — добавил Титов.

Матч 1/2 финала чемпионата Европы-2024 между Испанией и Францией пройдет во вторник, 9 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Денис Сафронов