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Сегодня, 10:35

Канчельскис считает, что отсутствие Карвахаля, Педри и Ле Нормана не скажется на сборной Испании

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата Европы между Францией и Испанией.

«Все ждут этого матча и я в том числе. И те, и другие хороши, поэтому шансы равны. Скажется ли на Испании отсутствие Педри, Карвахаля и Ле Нормана? Ну, есть же другие футболисты, не зря ведь в сборные вызывают 26 человек. Они все готовы помочь, чтобы выиграть и пройти в финал», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч 1/2 финала чемпионата Европы-2024 между Испанией и Францией пройдет во вторник, 9 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Денис Сафронов

Андрей Канчельскис
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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