Рианчо: «Отсутствие Педри и Карвахаля не сильно скажется на игре Испании»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры сборной Испании в полуфинале чемпионата Европы с Францией.

«Это будет сложный матч: сила против техники и таланта. Обе команды имеют большой потенциал и могут победить в этом матче. Отсутствие Педри и Карвахаля не сильно скажется на игре Испании», — сказал Рианчо «СЭ».

Матч 1/2 финала чемпионата Европы-2024 между Испанией и Францией пройдет во вторник, 9 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.