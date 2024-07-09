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Сегодня, 14:30

Испания — Франция:прогнозы на матч и кто победит в полуфинале Евро 2024

Букмекеры считают Испанию фаворитом в игре с Францией
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Франции.
Фото Reuters
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Сборные Франции и Испании сыграют в матче полуфинала Евро-2024 по футболу 9 июля в Мюнхене (Германия). Встреча пройдет на стадионе «Арена Мюнхен». Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных событий противостояния сборных Франции и Испании. В матч-центре на сайте «СЭ» будут доступны ключевые моменты игры.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, переживает ли он из-за нахождения форварда Килиана Мбаппе в составе национальной команды Франции.

«Такие футболисты, как он, непредсказуемы. Килиан Мбаппе при готовности только на 50 процентов подобен любому другому игроку, который выкладывается на все сто процентов. Такие футболисты могут решить исход игры в любой момент. Он гений: игрок мирового класса, но мы постараемся закрыть его», — сказал тренер на пресс-конференции.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о предстоящем матче Евро-2024 против Испании.

«Все испанские команды хороши в полузащите. Они умеют контролировать ход игры. Полузащита испанцев очень сильна, в особенности с Родри. Эта сборная до сих пор показывала на этом ЕВРО самый качественный футбол. Они впечатляют своей игрой в каждом матче.Конечно, оборона очень важна, тем более в противостоянии с такой атакующей командой, как Испания. Надежная защита имеет огромное значение во всех крупных турнирах, но этого недостаточно. Мы должны будем сыграть эффективно и впереди», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

«Смотрите, мы сначала рассуждали об Испании и Германии. Говорили, что Испания ни разу не побеждала команду хозяев. Были слова о том, что игра Испании и Германии достойна финала, и вдруг нам попадается матч такого же уровня. В этой игре будет много осторожности и дисциплины в обороне. Шанс, который будет у ворот соперника, надо обязательно использовать», — сказал Черышев «СЭ».

На проход Испании в финал в основное, дополнительное время или в серии пенальти в букмекерских компаниях можно поставить за коэффициент 1.80. Поставить на победу Франции можно за 2.04.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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