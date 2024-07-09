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Сегодня, 07:30

Испания — Франция: во сколько начало и где смотреть матч 1/2 финала чемпионата Европы

Матч 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция пройдет 9 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Франции Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Сборные Франции и Испании сыграют в матче полуфинала Евро-2024 по футболу 9 июля в Мюнхене (Германия). Встреча пройдет на стадионе «Арена Мюнхен». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть матч 1/2 финала чемпионата Европы-2024 Испания — Франция можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 21.00 мск. Игру также покажут по платной подписке в онлайн-сервисах Окко и Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных событий противостояния сборных Франции и Испании. В нашем матч-центре будут доступны ключевые моменты игры.

Сборная Испании под руководством Луиса Де ла Фуэнте в 1/8 финала Евро-2024 разгромила Грузию (4:1), а в четвертьфинале в дополнительное время обыграла Германию (2:1 д.в.). Сборная Франции с главным тренером Дидье Дешамом в 1/8 финала турнира прошла Бельгию (1:0), а в 1/4 финала победила в серии пенальти Португалию (0:0, пенальти — 5:3).

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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