Сборная Испании сыграет против Германии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в пятницу, 5 июля. Встреча пройдет в Штутгарте (Германия) на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события противостояния Испания — Германия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Италии является действующим чемпионом Европы.

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