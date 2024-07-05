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Сегодня, 13:10

Испания — Германия: кто покажет трансляцию матча 1/4 финала Евро-2024

Телеканал «Матч ТВ» покажет игру 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Германии.
Фото Global Look Press
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Сборная Испании сыграет с командой Германии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2024 в пятницу, 5 июля. Встреча пройдет на стадионе «MHP Арена» в Штутгарте (Германия). Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

Ключевые события встречи Испания — Германия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча. Главным арбитром назначен Энтони Тэйлор.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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