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Сегодня, 18:50

Испания — Германия: началась прямая трансляция матча Евро-2024

Матч Евро-2024 Испания — Германия пройдет 5 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Испании Ламин Ямаль.
Ламин Ямаль.
Фото Reuters
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Сборные Германии и Испании сыграют 5 июля в матче 1/4 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Штутгарт Арена».

На канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru началась бесплатная прямая трансляция матча Испания — Германия. Посмотреть игру плей-офф Евро-2024 также можно будет по подписке в онлайн-сервисах Окко и Кинопоиск.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию самых интересных событий противостояний немцев и испанцев. В нашем матч-центре можно следить за ключевыми моментами встречи четвертьфинала турнира.

Сборная Германии с главным тренером Юлианом Нагельсманном в 1/8 финала Евро-2024 прошла Данию (2:0). Испанцы под руководством Луиса Де ла Фуэнте победили Грузию (4:1) в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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