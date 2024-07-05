Сборные Германии и Испании сыграют 5 июля в матче 1/4 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Штутгарт Арена».

На канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru началась бесплатная прямая трансляция матча Испания — Германия. Посмотреть игру плей-офф Евро-2024 также можно будет по подписке в онлайн-сервисах Окко и Кинопоиск.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию самых интересных событий противостояний немцев и испанцев. В нашем матч-центре можно следить за ключевыми моментами встречи четвертьфинала турнира.

Сборная Германии с главным тренером Юлианом Нагельсманном в 1/8 финала Евро-2024 прошла Данию (2:0). Испанцы под руководством Луиса Де ла Фуэнте победили Грузию (4:1) в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

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