Испания сыграет с Германией в четвертьфинале Евро-2024 в пятницу, 5 июля. Матч состоится на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния Испания — Германия можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на федеральном телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» по платной подписке.

В истории очных противостояний команды провели 28 встреч. Испанцы и немцы побеждали по девять раз. Еще 10 матчей завершились вничью. Общая разница мячей 35:33 в пользу «Красной фурии».

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