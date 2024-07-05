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Сегодня, 08:10

Испания — Германия: во сколько начало и где смотреть матч 1/4 финала Евро-2024

Сборная Испании сыграет с командой Германии в 1/4 финала Евро-2024 5 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты сборной Германии.
Фото Global Look Press
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Сборная Испании сыграет с командой Германии в рамках 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в пятницу, 5 июля. Игра состоится на стадионе «MHP Арена» в Штутгарте (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи Испания — Германия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча.

В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

История противостояния соперников насчитывает 28 игр. Каждая сторона одержала по девять побед, еще десять матчей завершились вничью.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео.

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Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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