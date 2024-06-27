Испания и Грузия сыграют в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в воскресенье, 30 июня. Игра пройдет на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион» в Кельне (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. Следить за ключевыми событиями встречи Испания — Грузия можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Сборная Испании в групповом этапе набрала 9 очков и вышла в плей-офф с первой строчки группы В. Грузины после победы над Португалией (2:0) обеспечили себе выход в 1/8 финала Евро с третьего места квартета F.

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