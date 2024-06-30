Испания — Грузия: гол засчитан правильно — Уильямс не был в офсайде, Мората не влиял на вратаря

На 39-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы Испания — Грузия судья Франсуа Летексье принял верное решение, засчитав взятие ворот грузинской сборной.

Эпизод матча Испания — Грузия. Фото Скриншот трансляции

В ходе голевой атаки возникли две офсайдные ситуации, требовавшие проверки. В первой в момент паса партнера Нико Уильямс не зашел за линию офсайда, бригада арбитров правильно не зафиксировала тут положение «вне игры». Во второй Альваро Мората в момент удара Родри по воротам оказался за линией офсайда. Но он никак не мешал Георгию Мамардашвили и не влиял на действия вратаря. Обзор голкиперу не был перекрыт, он видел момент удара и среагировал на него.

Эпизод матча Испания — Грузия. Фото Скриншот трансляции

Видеоарбитр (ВАР) Жером Бризар, как и положено, вместе с двумя ассистентами провел проверку и не вмешался в действия рефери, поддержав его решение.