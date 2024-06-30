На канале «Матч ТВ» и на matchtv.ru началась прямая бесплатная трансляция матча 1/8 финала Евро-2024 Испания — Грузия. Встреча пройдет 30 июня, сегодня, на арене «Кельн Штадиум». Она начнется в 22.00 мск.

Смотреть игру плей-офф чемпионата Европы-2024 также можно по платной подписке в видеосервисах Okko и Кинопоиск. С помощью матч-центра «СЭ» следите за ключевыми событиями противостояния Испания — Грузия.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию самых интересных моментов игры Евро-2024 Грузия — Испания.

Испанцы с главным тренером Луисом Де ла Фуэнте вышли в плей-офф Евро-2024 с первого места в группе B с 9 набранными очками. Грузия с Вилли Саньолем пробилась в 1/8 финала турнира с третьей строчки квартета F с 4 баллами.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».