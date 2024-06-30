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Сегодня, 17:00

Гуцаев: «Испанцы в групповом турнире впечатлили больше всех. Но грузины постараются показать все свое умение»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Легенда грузинского и советского футбола Владимир Гуцаев, автор гола в финале Кубка обладателей кубков 1981 года, в интервью «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 Испания — Грузия.

— Домашние 1:7 с испанцами в отборочном цикле, по вашему мнению, пойдут сборной Грузии сейчас на пользу или во вред? Такой счет ведь может и расслабить «Красную фурию».

— На таком турнире слово «расслабить» для меня непонятно. А 1:7 — это на сегодня не показатель. Потому что игра на игру не приходится и прошел почти год. Это совсем другая сборная Грузии, чем тогда. Мое тбилисское «Динамо» тоже когда-то проигрывало 1:5 «Тоттенхэму», а потом громило в Кубке чемпионов 3:0 «Ливерпуль», который совсем незадолго до того дважды подряд выиграл этот турнир.

— Я написал, что перед Испанией грузин может вдохновить пример сборной Марокко в Катаре-2022, последовательно прошедшей «Красную фурию» и Португалию. Насколько, по-вашему, есть шансы пройти таких испанцев?

— В групповом этапе Испания произвела на меня самое большое впечатление. Это была единственная команда, которая показала футбол высочайшего класса. Немцы играли неплохо, французы — кое-как, англичане пока вообще нулевые. Наверное, все ведущие команды прибавят в плей-офф, но пока все так. Ясно, что с ними будет очень непросто. Это самый сложный соперник, который мог достаться.

— Но сопротивление, по крайней мере, окажете?

— Я уже ничего не смогу оказать, потому что давно не играю в футбол, ха-ха! Тем более нахожусь не в Германии, а в Тбилиси! А вот наши ребята снова постараются показать все свое умение. Деваться некуда — это плей-офф! Но с испанцами будет очень трудно.

Встреча Испания — Грузиия в рамках 1/8 финала Евро-2024 состоится в воскресенье, 30 июня. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Хвича Кварацхелия. «Мамардашвили скоро может стоить дороже Алиссона, а Хвиче пора уходить из «Наполи» в более сильный клуб». Интервью легенды грузинского футбола Гуцаева

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
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