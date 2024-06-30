Ревишвили: «Грузия может обыграть испанцев за счет надежной обороны и быстрой атаки»

Бывший вратарь сборной Грузии Нукри Ревишвили прокомментировал предстоящий матч грузинской сборной с Испанией в 1/8 финала Евро-2024.

— Понятно, что для Грузии игра будет сложной. Испания пока лучшая команда Евро, если судить по групповому этапу. Они еще ни разу не пропустили, но при этом показывают хорошую атакующую игру. Так что Грузию ждет серьезное противостояние.

Мы можем обыграть испанцев за счет надежной обороны и быстрой атаки, которую Грузия показывает на протяжении всего турнира. Все футболисты, начиная с вратаря, играют хорошо и строго обороняются. Так что Грузия может справиться с Испанией. Почему бы и не обыграть их? Понятно, у испанцев больше шансов на проход, но мы постараемся использовать свои плюсы, — сказал Ревишвили Sport24.

Матч 1/8 финала Испания — Грузия состоится в воскресенье, 30 июня, в Кельне и начнется в 22:00 по московскому времени.