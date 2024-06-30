Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

30 июня, 23:51

Сборная Испании обыграла Грузию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сергей Разин
корреспондент
30 июня. Сборная Испании обыграла Грузию в 1/8 финала Евро-2024 (4:1).
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сборная Испании в 1/8 финала Евро-2024 обыграла Грузию со счетом 4:1.

В составе испанцев отличились Родри, Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо. На 18-й минуте Робин Ле Норман забил в свои ворота. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания вышла в четвертьфинал Евро-2024, где встретится с Германией. Матч пройдет 5 июля в Штутгарте и начнется в 19:00 мск.

Евро-2024 — время большого футбола и волшебства! Забери магический бездепозитный бонус до 15 000 рублей в FONBET и ставь на главные матчи года

Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Испания
4:1
Грузия

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
5
142
Читайте также
Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Восемь российских вратарей выбрали на драфте НХЛ-2024
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Булыкин: «Грузинам пришлось рисковать в матче с Испанией, но думаю, их никто не упрекнет»
Джанашия: «Вино в Грузии останется, мы проиграли. Но можем угостить победителей Евро»
Беллингем показал оскорбительный жест после супергола. Его дисквалифицируют?
Рианчо о поражении Грузии: «Испания, как и положено, проявила терпение и выиграла»
Родри признан лучшим игроком матча Испания — Грузия
Мамардишвили отразил 30 ударов по воротам на Евро-2024. Больше было только у Акинфеева в 2008 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Райс назвал «лысым мудаком» главного тренера сборной Словакии после матча на Евро-2024

Евро-2024: результаты матчей 30 июня