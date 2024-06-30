Семин: «Грузия — очень опасная команда. Надеюсь, сегодня она преподнесет сюрприз»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии.

«Грузия не совершала чудо, а хорошо играла и сохраняла концентрацию. Начиная с отборочного матча против Греции, они были очень сплоченные. На мой взгляд, это очень опасная команда. Она в любой момент может преподнести сюрприз. Надеюсь, что и сегодня. Хотя Испания показывает на этом турнире самый высокий уровень», — сказал Семин «СЭ».

Матч 1/8 финала Евро-2024 Испания — Грузия состоится в воскресенье, 30 июня, в Кельне и начнется в 22:00 по московскому времени.