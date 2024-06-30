30 июня в Кельне (Германия) на одноименной арене сборные Испании и Грузии сыграют в матче 1/8 финала Евро-2024. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча плей-офф Евро-2024 Испания — Грузия в прямом эфире можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и matchtv.ru. Она начнется в 21.45 мск. На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция самых захватывающих моментов противостояния испанцев с грузинами.

Видеотрансляция также будет доступна по платной подписке для всех зрителей онлайн-платформ Кинопоиск и Okko.

Грузия пробилась в 1/8 финала Евро-2024 с третьей строчки квартета F с 4 баллами. Испанцы вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B с 9 набранными очками. Больше интересной информации о сетке плей-офф Евро-2024 доступно по ссылке в нашем материале «СЭ».

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