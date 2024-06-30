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Сегодня, 20:59

Испания — Грузия: стартовые составы на матч 1/8 финала Евро-2024

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Сборные Испании и Грузии объявили стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Кукурелья, Лапорт, Руис, Родри, Педри, Ямаль, Мората, Уильямс.

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Гвелесиани, Кашия, Двали, Лочошвили, Китеишвили, Кочорашвили, Чакветадзе, Кварацхелия, Микаутадзе.

Встреча между национальными командами пройдет на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Испания — абсолютный фаворит матча против Грузии. На победу «Красной фурии» в основное время в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 1.21, что примерно 83% вероятности исхода. Ничья котируется за 7.00 (14%), успех грузин — за 17.0 (3%).

Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Испания
Грузия

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Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
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