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Сегодня, 10:20

Испания — Грузия: статистика и результаты матчей команд на Евро-2024

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Cборная Испании.
Фото AFP
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Сборные Испании и Грузии сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу-2024 в воскресенье, 30 июня. Матч пройдет на стадионе «Штадион Кельн» в Кельне, Германия. Время начала игры — 22:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Испания — Грузия. Ключевые события игры Испания — Грузия будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Испания в группе Евро-2024 выиграла все три матча, не пропустив ни одного мяча: у Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0). Грузия проиграла Турции (1:3), сыграла вничью с Чехией (1:1) и победила Португалию (2:0).

В личных матчах у Испании большое преимущество над Грузией. В семи матчах «Красная фурия» одержала шесть побед при одном поражении и разности мячей 19-4. Единственный раз грузины обыграли испанцев в товарищеской матче в 2016 году (1:0). После этого Испания по два раза победила в отборочных турнирах ЧМ-2022 (2:1 и 4:0) и Евро-2024 (7:1 и 3:1).

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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