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Сегодня, 08:20

Испания — Грузия: во сколько и на каком канале смотреть матч 1/8 финала Евро-2024

Телеканал «Матч ТВ» покажет матч Евро-2024 Испания — Грузия
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Cборная Испании.
Фото AFP
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Сборная Испании сыграет с Грузией в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу-2024 в воскресенье, 30 июня. Встреча пройдет на стадионе «Штадион Кельн» в Кельне, Германия. Время начала игры — 22:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых важных событий встречи. Ключевые события матча Испания — Грузия будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

В 21.45 мск на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru начнется бесплатная видеотрансляция противостояния Испания — Грузия. В прямом эфире матч также покажут по подписке в онлайн-платформах Okko и Кинопоиск.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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