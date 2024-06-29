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Сегодня, 22:00

Испания — Грузия: время начала и где смотреть трансляцию матча 1/8 финала Евро 2024

Испания сыграет с Грузией в матче 1/8 финала Евро-2024 30 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Cборная Испании.
Фото Reuters
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Сборная Испании сыграет с Грузией в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу-2024 в воскресенье, 30 июня. Встреча пройдет на стадионе «Штадион Кельн» в Кельне, Германия. Время начала игры — 22:00 по московскому времени.

Ключевые события матча Испания — Грузия будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию самых важных событий встречи.

В 21.45 мск на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru начнется бесплатная видеотрансляция противостояния Испания — Грузия. В прямом эфире матч также покажут по подписке в онлайн-платформах Okko и Кинопоиск.

Испания на групповом этапе Евро-2024 выиграла все три матча, не пропустив ни одного мяча: у Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0). Грузия проиграла Турции (1:3), сыграла вничью с Чехией (1:1) и победила Португалию (2:0).

Больше интересной информации о сетке плей-офф Евро-2024 можно узнать в нашем материале «СЭ».

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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