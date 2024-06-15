Сборные Испании и Хорватии встречаются в матче группы B чемпионата Европы-2024 по футболу 15 июня в Берлине (Германия). Игра проходит на арене «Олимпиаштадион». Она начнется в 19.00 по московскому времени.

На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru началась бесплатная видеотрансляция встречи Испания — Хорватия. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Берлине. В нашем матч-центре также будут доступны ключевые события противостояния.

Сборная Испании с главным тренером Луисом де ла Фуэнте набрала 21 очко в группе А отбора чемпионата Европы-2024 и с первого места вышла в финальную часть турнира. Команда одержала семь побед в восьми играх при одном поражении.

Сборная Хорватии с главным тренером Златко Даличем вышла в финальную часть чемпионата Европы-2024 со второго места отборочной группы D с 16 очками.

Евро-2024 завершится 14 июля. Финальный матч пройдет в Берлине на «Олимпиаштадион».