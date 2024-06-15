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Судейство

Сегодня, 21:45

Испания — Хорватия: пенальти назначен правильно, Родри правильно не удален, гол верно отменен

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча Испания — Хорватия.
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча Испания — Хорватия.
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча Испания — Хорватия.
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча Испания — Хорватия.
Фото Скриншот трансляции
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На 78-й минуте матча чемпионата Европы-2024 Испания — Хорватия судья Майкл Оливер правильно назначил пенальти в ворота Унаи Симона и принял верное решение наказать Родри желтой, а не красной карточкой. Капитан испанцев, пытаясь выбить мяч, попал левой ногой по левой ноге Бруно Петковича.

Эпизод матча Испания — Хорватия.
Фото Скриншот трансляции

При выполнении 11-метрового удара вратарь испанцев не нарушил правила. В них говорится, что «в момент удара по мячу часть хотя бы одной стопы вратаря обороняющейся команды должна касаться линии ворот, находиться над ней или позади нее». Левая ступня Симона оказалась над линией.

Эпизод матча Испания — Хорватия.
Фото Скриншот трансляции

А вот Иван Перишич правила нарушил — зашел в штрафную площадь до удара. Именно зашел — его нога оказалась на газоне. А затем он оказался первым при отскоке и сделал голевую передачу.

Эпизод матча Испания — Хорватия.
Фото Скриншот трансляции

На этот фол обратили внимание видеоассистенты. Произошло уже пятое вмешательство ВАР на турнире — гол хорватов был правильно отменен.

Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
3:0
Хорватия
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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