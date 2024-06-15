Сборная Испании разгромила Хорватию на Евро-2024

Сборная Испании одержала крупную победу над Хорватией в матче первого тура группового турнира Евро-2024 — 3:0.

В стартовом составе сборной Испании вышел Ламин Ямаль, который стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. 16-летний полузащитник отметился голевой передачей.

Счет на 29-й минуте с передачи Фабиана Руиса открыл Альваро Мората. Три минуты спустя Руис сам удвоил преимущество своей команды. Окончательный счет в конце первого тайма установил Дани Карвахаль.

На 80-й минуте хорваты могли сократить отставание в счете, но Бруно Петкович не реализовал пенальти, после чего поразил ворота испанцев, но главный арбитр матча Майкл Оливер отменил взятие ворот после подсказки ВАР.

Сборная Испании (3 очка) возглавила группу B. Хорватия (0) опустилась на последнее место. В другом матче этого квартета сборная Италии сыграет с Албанией. Начало — в 22.00 по московскому времени.