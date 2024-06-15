Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:30

Испания — Хорватия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Сборные Испании и Хорватии сыграют 15 июня на Евро-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Cборная Испании.
Фото AFP
Telegram Дзен

Сборные Испании и Хорватии проведут матч в столице Германии Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» в субботу, 15 июня. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Главным арбитром будет англичанин Майкл Оливер.

Испанцы без особых проблем прошли отборочный цикл. «Красная фурия» в группе А выиграла 7 матчей из 8, лишь в одном уступив сборной Шотландии. Но это не помешало испанцам уверенно занять первое место в группе.

У Хорватии путь на чемпионат Европы был тернистым. «Шашечные» в группе D вели борьбу за путевку на Евро с Турцией и Уэльсом. Хорваты одержали 5 побед при одной ничьей (с Уэльсом) и двух поражениях (от Турции и Уэльса). Тем не менее, они заняли второе место и попали в финальную стадию.

Дани Карвахаль&nbsp;&mdash; Лука Модрич. Испания — Хорватия: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Футбол
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
«Краснодар» объявил о трансфере вратаря Юрия Дюпина
Названы главные звезды Евро-2024
Президент Швейцарии назвала целью саммита подготовку площадки для переговоров с РФ
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник Валентину Юдашкину
В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Якин подарил Европе новую звезду. Эбишер и Швейцария прибили Венгрию
Испания — Хорватия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Орлов: «На Евро буду болеть за Францию и Спаллетти»
Испания — Хорватия: Ямаль и Модрич сыграют с первых минут
Евро 2024: расписание и результаты матчей чемпионата Европы 15 июня
Швейцария победила Венгрию: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Венгрия — Швейцария: Варга сократил отставание в счете

Венгрия — Швейцария: Эмболо забил в концовке