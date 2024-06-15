Испания сыграет с Хорватией в матче группового этапа чемпионата Европы в субботу, 15 июня. Игра пройдет на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

В истории очных противостояний соперники в официальных играх встречались шесть раз. «Красная фурия» была сильнее четыре раза, хорваты праздновали победу дважды. Разница мячей составляет 15-8.

На Евро команды играли друг против друга трижды. Впервые на ЧЕ Испания и Хорватия сыграли в 2012 году в групповом этапе, тогда победила «Красная фурия» с минимальным счетом — 1:0. Через четыре года соперники вновь оказались в одном квартете, но хорваты смогли взять реванш — 2:1. На Евро-2020 испанцы на стадии 1/8 финала отправили домой хорватскую сборную — 5:3.

Прогноз и ставки на матч группового этапа Евро-2024 между сборными Испании и Хорватии читайте в нашем материале.

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