Испания сыграет с Хорватией в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу-2024 в субботу, 15 июня. Встреча пройдет в рамках группы B на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, Германия. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события матча Испания — Хорватия будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Прямая видеотрансляция встречи пройдет на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Онлайн-платформа «Okko Спорт» также покажет игру в прямом эфире.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.

Две последних очных встречи сборных Испании и Хорватии завершались за пределами основного времени. В 2021 году в 1/8 финала перенесенного на год Евро-2020 испанцы победили в дополнительное время (5:3), а в 2023 году в финале Лиги наций испанцы взяли верх по пенальти.