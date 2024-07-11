Испания и Англия сыграют в финале Евро-2024

Определились оба финалиста чемпионата Европы-2024.

В решающем матче сыграют сборные Испании и Англии.

10 июля англичане обыграли Нидерланды (2:1) в полуфинале чемпионата Европы. Победу команде Гарета Саутгейта принесли голы Харри Кейна (с пенальти) и Олли Уоткинса. За день до этого испанцы победили Францию (2:1).

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая на Евро-2024 в финале победила Англию (1:1, пенальти 3:2).