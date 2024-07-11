Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:08

Испания и Англия сыграют в финале Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборная Англии.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Определились оба финалиста чемпионата Европы-2024.

В решающем матче сыграют сборные Испании и Англии.

10 июля англичане обыграли Нидерланды (2:1) в полуфинале чемпионата Европы. Победу команде Гарета Саутгейта принесли голы Харри Кейна (с пенальти) и Олли Уоткинса. За день до этого испанцы победили Францию (2:1).

Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая на Евро-2024 в финале победила Англию (1:1, пенальти 3:2).

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
1
Обсудить
Читайте также
РПЛ подписала контракт с пивоваренной компанией «Балтика»
Саутгейт получит рыцарское звание в случае победы Англии на Евро
Нидерланды – Англия: предматчевые расклады, прогнозы и история встреч
Чисто хоккейный гол Месси и чемпионский рывок №3. Что произошло в матче Аргентина – Канада на Кубке Америки
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Погребняк — о полуфинале Евро: «Мы увидели другую Англию»
Уоткинс признан лучшим игроком матча Нидерланды — Англия
Канчельскис призвал вручить Саутгейту рыцарской титул в случае победы Англии на Евро-2024
Характер и спорный пенальти — Англия снова в финале Евро. Команда Саутгейта наконец-то показала крутой футбол
Англия победила Нидерланды и вышла в финал Евро. Онлайн-трансляция
Сборная Англии одержала волевую победу над Нидерландами и вышла в финал Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Сборная Англии одержала волевую победу над Нидерландами и вышла в финал Евро-2024

Канчельскис призвал вручить Саутгейту рыцарской титул в случае победы Англии на Евро-2024