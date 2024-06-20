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Судейство

20 июня, 22:54

Испания — Италия: капитаны вправе говорить с судьями — за что тогда наказан Доннарумма?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Скриншот трансляции
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На 15-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы Испания — Италия судья Славко Винчич остановил игру на половине поля итальянцев, их капитан Джанлуиджи Доннарумма вышел из своей штрафной площади, пошел поговорить с арбитром и получил от него желтую карточку. Но разве перед турниром капитанов не наделили особыми полномочиями — почему тогда наказан голкипер?

Фото Скриншот трансляции

Дело в том, что, и это подробно разъяснялось председателем судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, речь шла об особых полномочиях капитанов, исключая вратарей. Вместо голкипера, если он капитан, перед каждым матчем выбирается его заместитель, который и получает право на общение с судьей. В случае итальянцев это Жоржиньо. Причем об этом на одной из пресс-конференций сказал сам Доннарумма, отметив, что после беседы с Розетти (тот ездил с лекциями по сборным) ему все понятно.

Фото Скриншот трансляции

Но сегодня вратарь почему-то все забыл и сам рванул на разборки. Винчич, выполняя инструкции и соблюдая правила, вынес ему предупреждение.

Фото Скриншот трансляции
Джанлуиджи Доннарумма
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
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