Началась трансляция матча группового этапа Евро-2024 между Испанией и Италией. Игра проходит на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). На сайте «СЭ» уже доступна текстовая онлайн-трансляция. Следить за ключевыми событиями встречи Испания — Италия можно в матч-центре на нашем сайте. Присоединиться к бесплатной видеотрансляции в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» по платной подписке.

В истории личных встреч соперники провели между собой 40 игр. «Красная фурия» одержала 13 побед, итальянцы — 11. Еще 16 встреч завершились вничью.

Прогноз и ставки на матч Испания — Италия читайте в нашем материале.

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