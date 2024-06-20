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Сегодня, 21:50

Испания — Италия: началась трансляция матча Евро-2024

Испания сыграет с Италией на групповом этапе Евро-2024 20 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Педри (сборная Испании).
Фото Getty Images
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Началась трансляция матча группового этапа Евро-2024 между Испанией и Италией. Игра проходит на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). На сайте «СЭ» уже доступна текстовая онлайн-трансляция. Следить за ключевыми событиями встречи Испания — Италия можно в матч-центре на нашем сайте. Присоединиться к бесплатной видеотрансляции в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» по платной подписке.

В истории личных встреч соперники провели между собой 40 игр. «Красная фурия» одержала 13 побед, итальянцы — 11. Еще 16 встреч завершились вничью.

Прогноз и ставки на матч Испания — Италия читайте в нашем материале.

Чемпионат Европы. Группа B
20 июн, 22:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Испания
Италия

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