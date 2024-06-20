Испания — Италия: Мората и Кьеза сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Испании и Италии на матч группового турнира Евро-2024.

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья, Педри, Родриго, Фабиан, Ямаль, Мората, Уильямс.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Кальяфьори, Димарко, Барелла, Жоржиньо, Фраттези, Кьеза, Пеллегрини, Скамакка.

В первом туре Испания обыграла Хорватию (3:0), а Италия победила Албанию (2:1).

Матч пройдет в Гельзенкирхене и начнется в 22:00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.