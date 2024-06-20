Сборные Испании и Италии в последний раз играли в 2023 году

20 июня в Гельзенкирхене (Германия) сборные Испании и Италии сыграют в матче группы B на Евро-2024 по футболу. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. До сегодняшнего матча испанцы и итальянцы провели друг с другом 36 игр.

На счету сборной Испании 12 побед в личных встречах, у итальянцев — 9. Еще 15 раз национальные команды сыграли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 41:37 в пользу испанской сборной.

15 июня 2021 года прошел последний матч между сборными. Тогда Испания дома одержала победу над Италией со счетом 2:1 в полуфинале Лиги наций. В составе хозяев голы забили Ереми Пино и Хоселу.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния Испания — Италия.

Евро-2024 завершится 14 июля финальной встречей на «Олимпиаштадион» в Берлине. Матчи 17-го в истории чемпионата Европы по футболу проходят в десяти немецких городах на полях десяти стадионов.