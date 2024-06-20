Испания сыграет с Италией в групповом этапе Евро-2024 в четверг, 20 июня. Матч группы B пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи Испания — Италия будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире видеотрансляцию встречи бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 21.45 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Сборные провели между собой 40 матчей. Испания одержала 13 побед, Италия — 11. Еще 16 игр завершились вничью. Последняя встреча на чемпионате Европы состоялась в июле 2021-го — тогда итальянцы победили в серии пенальти (1:1, 4:2 по пенальти) и вышли в финал Евро-2020.

Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич.