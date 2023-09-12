Сборная Испании сыграет с командой Кипра в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе А 12 сентября, во вторник. Матч пройдет на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде (Испания) и начнется в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро-2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре.

Видеотрансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Начало телеэфира — в 21.35 мск. Также игру в прямом эфире можно посмотреть на сайте matchtv.ru.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

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