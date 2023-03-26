Сборная Испании обыграла Норвегию в матче отборочного турнира Евро-2024

Сборная Испании на своем поле обыграла национальную команду Норвегии в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 3:0.

Счет открыл полузащитник Дани Ольмо на 13-й минуте встречи. Нападающий Хоселу удвоил преимущество на 84-й минуте. Через минуту Хоселу сделал дубль и установил окончательный счет встречи.

Нападающий сборной Норвегии Эрлин Холанн пропустил матч из-за травмы.

В следующем матче сборная Испании сыграет против Шотландии 28 марта, а Норвегия встретится с Грузией в этот же день.