Испания повторила рекорд Германии по количеству побед в полуфиналах чемпионатов Европы

Сборная Испании переиграла команду Франции (2:1) и повторила рекорд по количеству выходов в финал чемпионатов Европы — 5.

Долгое время рекорд удерживали огорченные командой Луиса де ла Фуэнте на прошлой стадии немцы. Четыре раза в решающих матчах участвовали сборные СССР и Италии, трижды — уступившая во вторник сборная Франции.

Все полуфиналисты чемпионатов Европы

Команда Полуфиналы Победы Поражения ФРГ/Германия 8 5 (1972, 1976, 1992, 1996, 2008) 3 (1988, 2012, 2016) Испания 6 5 (1964, 1984, 2008, 2012, 2024) 1 (2020) СССР/Россия 6 4 (1960, 1964, 1972, 1988) 2 (1968, 2008) Франция 6 3 (1984, 2000, 2016) 3 (1960, 1996, 2024) Нидерланды 6* 1 (1988) 4 (1976, 1992, 2000, 2004) Италия 5 4 (1968, 2000, 2012, 2020) 1 (1988) Португалия 5 2 (2004, 2016) 3 (1984, 2000, 2012) Чехословакия/Чехия 4 2 (1976, 1996) 2 (1960, 2004) Дания 4 1 (1992) 3 (1964, 1984, 2020) Англия 4* 1 (2020) 2 (1968, 1996) Югославия 3 2 (1960, 1968) 1 (1976) Венгрия 2 0 2 (1964, 1972) Греция 1 1 (2004) 0 Бельгия 1 0 1 (1972) Турция 1 0 1 (2008) Уэльс 1 0 1 (2016) Швеция 1 0 1 (1992)

* Полуфиналисты Евро-2024.