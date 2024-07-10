Испания повторила рекорд Германии по количеству побед в полуфиналах чемпионатов Европы

Сегодня, 01:53
Сборная Испании переиграла команду Франции (2:1) и повторила рекорд по количеству выходов в финал чемпионатов Европы — 5.
Долгое время рекорд удерживали огорченные командой Луиса де ла Фуэнте на прошлой стадии немцы. Четыре раза в решающих матчах участвовали сборные СССР и Италии, трижды — уступившая во вторник сборная Франции.
|
Команда
|
Полуфиналы
|
Победы
|
Поражения
|
ФРГ/Германия
|
8
|
5 (1972, 1976, 1992, 1996, 2008)
|
3 (1988, 2012, 2016)
|
Испания
|
6
|
5 (1964, 1984, 2008, 2012, 2024)
|
1 (2020)
|
СССР/Россия
|
6
|
4 (1960, 1964, 1972, 1988)
|
2 (1968, 2008)
|
Франция
|
6
|
3 (1984, 2000, 2016)
|
3 (1960, 1996, 2024)
|
Нидерланды
|
6*
|
1 (1988)
|
4 (1976, 1992, 2000, 2004)
|
Италия
|
5
|
4 (1968, 2000, 2012, 2020)
|
1 (1988)
|
Португалия
|
5
|
2 (2004, 2016)
|
3 (1984, 2000, 2012)
|
Чехословакия/Чехия
|
4
|
2 (1976, 1996)
|
2 (1960, 2004)
|
Дания
|
4
|
1 (1992)
|
3 (1964, 1984, 2020)
|
Англия
|
4*
|
1 (2020)
|
2 (1968, 1996)
|
Югославия
|
3
|
2 (1960, 1968)
|
1 (1976)
|
Венгрия
|
2
|
0
|
2 (1964, 1972)
|
Греция
|
1
|
1 (2004)
|
0
|
Бельгия
|
1
|
0
|
1 (1972)
|
Турция
|
1
|
0
|
1 (2008)
|
Уэльс
|
1
|
0
|
1 (2016)
|
Швеция
|
1
|
0
|
1 (1992)
* Полуфиналисты Евро-2024.