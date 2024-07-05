Испания преодолела главное проклятие на Евро и чемпионатах мира

Сборная Испании обыграла Германию (2:1 д.в.) в матче 1/4 финала Евро-2024.

Испанцы впервые в истории смогли добиться успеха во встрече с хозяином крупного турнира.С 1934 по 2018 год пиренейцы 10 раз встречались со странами, принимающими чемпионат и добились пяти ничьих (три из которых превратились в поражения в серии пенальти) при пяти неудачах.

Матчи сборной Испании с хозяевами чемпионата мира и Европы