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Сегодня, 20:45

Испания — Шотландия: смотреть прямую трансляцию матча отбора Евро-2024

Матч отбора Евро-2024 Испания — Шотландия начнется в 21:45 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Испании по футболу.
Фото AFP
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Сборная Испании сыграет с командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в группе A 12 октября, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Estadio La Cartuja» в Севилье, Испания. Начало — в 21:45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
12 окт, 21:45. Estadio La Cartuja (Севилья)
Испания
Шотландия

В прямом эфире матч Испания — Шотландия покажет телеканал «Матч ТВ». Также игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 21.35 мск.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Игры отборочного турнира транслируют телеканалы медиахолдинга &laquo;Матч&raquo;. Чемпионат Европы: как и где смотреть трансляции матчей отбора Евро в России

Футбол
Сборная Испании по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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