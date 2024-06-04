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Сегодня, 12:30

Испания: соперники и расписание матчей на Евро 2024

Сборная Испании сыграет в группе В на чемпионате Европы-2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Иньиго Мартинес.
Фото Global Look Press
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Сборная Испании по футболу на чемпионате Европы 2024 сыграет в группе В против Хорватии, Италии и Албании. Стартует красная фурия в финальной части Евро-2024 матчем против Хорватии в субботу, 15 июня. «СЭ» публикует расписание группового этапа испанской команды. Время начала — московское.

Расписание сборной Испании на групповом этапе Евро-2024

15 июня, суббота

19.00. Испания — Хорватия

20 июня, четверг

22.00. Испания — Италия

24 июня, понедельник

22.00. Албания — Испания

Расписание встреч группового этапа доступно на странице Евро-2024 на сайте «СЭ».

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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