Испания только во второй раз обыграла Францию на крупном турнире

Сборная Испании только во второй раз смогла обыграть принципиального соперника на крупном турнире.

Предыдущий успех состоялся в 2012 году — в четвертьфинале золотого для команды Висенте Дель Боске турнира. Французы в свою очередь добыли четыре победы, две из которых пришлись на финалы — чемпионата Европы-1984 и Лиги наций-2021.

Все матчи сборных Испании и Франции на крупных турнирах

Дата Турнир Стадия Матч Голы 27.06.1984 ЧЕ Финал Франция — Испания — 2:0 Платини, Беллон 15.06.1996 ЧЕ Гр.турнир Франция — Испания — 1:1 Джоркаефф — Каминеро 25.06.2000 ЧЕ 1/4 финала Франция — Испания — 2:1 Зидан, Джоркаефф — Мендьета 27.06.2006 ЧМ 1/8 финала Франция — Испания — 3:1 Рибери, Виейра, Зидан — Вилья 23.06.2012 ЧЕ 1/4 финала Франция — Испания — 0:2 Хаби Алонсо-2 10.10.2021 ЛН Финал Испания — Франция — 1:2 Ойярсабаль — Бензема, Мбаппе 09.07.2024 ЧЕ 1/2 финала Испания — Франция — 2:1 Ямаль, Дани Ольмо — Коло Муани

Итого: +4=1-2, мячи 11-8 в пользу Франции.