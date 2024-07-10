Испания только во второй раз обыграла Францию на крупном турнире

Сегодня, 01:57
Сборная Испании только во второй раз смогла обыграть принципиального соперника на крупном турнире.
Предыдущий успех состоялся в 2012 году — в четвертьфинале золотого для команды Висенте Дель Боске турнира. Французы в свою очередь добыли четыре победы, две из которых пришлись на финалы — чемпионата Европы-1984 и Лиги наций-2021.
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Матч
|
Голы
|
27.06.1984
|
ЧЕ
|
Финал
|
Франция — Испания — 2:0
|
Платини, Беллон
|
15.06.1996
|
ЧЕ
|
Гр.турнир
|
Франция — Испания — 1:1
|
Джоркаефф — Каминеро
|
25.06.2000
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Франция — Испания — 2:1
|
Зидан, Джоркаефф — Мендьета
|
27.06.2006
|
ЧМ
|
1/8 финала
|
Франция — Испания — 3:1
|
Рибери, Виейра, Зидан — Вилья
|
23.06.2012
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Франция — Испания — 0:2
|
Хаби Алонсо-2
|
10.10.2021
|
ЛН
|
Финал
|
Испания — Франция — 1:2
|
Ойярсабаль — Бензема, Мбаппе
|
09.07.2024
|
ЧЕ
|
1/2 финала
|
Испания — Франция — 2:1
|
Ямаль, Дани Ольмо — Коло Муани
Итого: +4=1-2, мячи 11-8 в пользу Франции.