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Испания только во второй раз обыграла Францию на крупном турнире

Кирилл Бурдаков
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Сборная Испании только во второй раз смогла обыграть принципиального соперника на крупном турнире.

Предыдущий успех состоялся в 2012 году — в четвертьфинале золотого для команды Висенте Дель Боске турнира. Французы в свою очередь добыли четыре победы, две из которых пришлись на финалы — чемпионата Европы-1984 и Лиги наций-2021.

Все матчи сборных Испании и Франции на крупных турнирах

Дата

Турнир

Стадия

Матч

Голы

27.06.1984

ЧЕ

Финал

Франция — Испания — 2:0

Платини, Беллон

15.06.1996

ЧЕ

Гр.турнир

Франция — Испания — 1:1

Джоркаефф — Каминеро

25.06.2000

ЧЕ

1/4 финала

Франция — Испания — 2:1

Зидан, Джоркаефф — Мендьета

27.06.2006

ЧМ

1/8 финала

Франция — Испания — 3:1

Рибери, Виейра, Зидан — Вилья

23.06.2012

ЧЕ

1/4 финала

Франция — Испания — 0:2

Хаби Алонсо-2

10.10.2021

ЛН

Финал

Испания — Франция — 1:2

Ойярсабаль — Бензема, Мбаппе

09.07.2024

ЧЕ

1/2 финала

Испания — Франция — 2:1

Ямаль, Дани Ольмо — Коло Муани

Итого: +4=1-2, мячи 11-8 в пользу Франции.

Евро-2024
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