Журналист AS: «Впервые за 10 лет Испания решила потерять в проценте контроля мяча и выиграла»

Испанский журналист AS Хосе Мануэль Аморос прокомментировал победу сборной Испании над Хорватией (3:0) в первом туре группового турнира Евро-2024.

«Этот старт для Испании стал для всех приятным сюрпризом. Это очень молодое поколение, которое еще не пользовалось доверием испанских болельщиков. Фабиан Руис, Ламин Ямаль и Нико Уильямс свежи и, кажется, могут порадовать нас. Впервые за 10 лет Испания решила потерять в проценте контроля мяча и выиграла. Это новая Испания с другим стилем игры», — приводит слова Амороса Sport24.

В следующем туре Испания сыграет с Италией, матч пройдет 20 июня.