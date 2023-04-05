Исполком УЕФА отложил вопрос об отстранении сборной Белоруссии от отбора к чемпионату Европы

Сегодня, 17:10
Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация пока отложила рассмотрение вопроса об исключении сборной Белоруссии из отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года.
31 марта сообщалось, что именного сегодня, 5 апреля, участие белорусов в турнире будет рассмотрено на 47-м конгрессе УЕФА.
«Решение может принять только исполком УЕФА и никто больше. Было запланировано, что женский турнир до 19 лет будет проведен в Белоруссии, но поскольку это невозможно, то мы отменили его проведение. Другого места у нас пока нет. Что касается других вопросов, то мы продолжаем следить за ситуацией, посмотрим, что исполком может сделать», — цитирует Чеферина ТАСС.
Чемпионат Европы должен пройти с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.