Исполком УЕФА отложил вопрос об отстранении сборной Белоруссии от отбора к чемпионату Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация пока отложила рассмотрение вопроса об исключении сборной Белоруссии из отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года.

31 марта сообщалось, что именного сегодня, 5 апреля, участие белорусов в турнире будет рассмотрено на 47-м конгрессе УЕФА.

«Решение может принять только исполком УЕФА и никто больше. Было запланировано, что женский турнир до 19 лет будет проведен в Белоруссии, но поскольку это невозможно, то мы отменили его проведение. Другого места у нас пока нет. Что касается других вопросов, то мы продолжаем следить за ситуацией, посмотрим, что исполком может сделать», — цитирует Чеферина ТАСС.

Чемпионат Европы должен пройти с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.