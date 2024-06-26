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Сегодня, 19:14

Источник: Фоден мог покинуть расположение сборной Англии из-за рождения ребенка

Алина Савинова
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Стала известна предположительная причина отъезда нападающего Фила Фодена из расположения сборной Англии.

Как отмечает ВВС, футболист мог временно покинуть национальную команду в связи с рождением ребенка. В апреле Фоден и его жена Ребекка Кук сообщили в социальных сетях, что в скором времени в третий раз станут родителями.

Ранее журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Футбольную ассоциацию Англии сообщил, что 24-летний игрок по семейным обстоятельствам вылетел в Великобританию.

Источник предполагает, что футболист может успеть принять участие в матче 1/8 финала Евро-2024, который пройдет 30 июня в Германии.

25 июня сборная Англии сыграла вничью со Словенией в матче 3-го тура группового турнира чемпионата Европы (0:0). Англичане набрали 5 очков и с первого места в группе C вышли в плей-офф.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Фил Фоден
Чемпионат Европы по футболу
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