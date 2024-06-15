Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Судейство

Сегодня, 22:57

Италия — Албания: гол Бареллы засчитан ошибочно? Димарко ударил Асани?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча Италия — Албания.
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча Италия — Албания.
Фото Скриншот трансляции
1/2
Telegram Дзен

На 16-й минуте матча чемпионата Европы-2024 Италия — Албания судья Феликс Цвайер во второй раз засчитал взятие ворот албанской команды. Через секунд 30-40 видеоассистенты подтвердили его решение.

Понятно, что они проверили, не находился ли в положении «вне игры» Федерико Димарко. Ответ отрицательный — в момент касания мяча партнером по команде он не оказался за линией офсайда.

Эпизод матча Италия — Албания.
Фото Скриншот трансляции

Но главное другое — не нарушил ли он правила в борьбе с Ясиром Асани? Уж больно естественной выглядела реакция албанца. Очень похоже, что в борьбе за мяч итальянец ударил соперника по ноге. Тогда следовало наказать Димарко штрафным ударом, а гол отменить. К сожалению, повторы не позволяют сделать однозначный вывод.

Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Италия
Албания

Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Италии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
12
0
Читайте также
Названы главные звезды Евро-2024
«Краснодар» объявил о трансфере вратаря Юрия Дюпина
В Москве при купании в пруду в районе Солнцево утонула 12-летняя девочка
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Визит кораблей РФ на Кубу стал народным зрелищем для жителей Гаваны
Туман и двоение в глазах. Инфекционист рассказал о первой помощи при ботулизме
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Мората сравнялся в списке лучших снайперов Евро с Ширером и Гризманном
Нигматуллин — о самом быстром голе на Евро-2024: «Безусловно, ошибка Доннаруммы»
Рекорд Кириченко побит спустя 20 лет. Байрами забил быстрейший гол в истории Евро
Далич — о поражении от Испании: «Осталось еще два матча в группе, нам нужны две победы»
Почему отменили гол Хорватии после пенальти? И где красная Родри?
Мората стал первым испанским футболистом, кто отличился на третьем Евро подряд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мората стал первым испанским футболистом, кто отличился на третьем Евро подряд

Далич — о поражении от Испании: «Осталось еще два матча в группе, нам нужны две победы»