Сборные Италии и Албании встречаются в матче группы B чемпионата Европы-2024 по футболу 15 июня в Дортмунде (Германия). Игра пройдет на арене «BVB-Штадион». Она начнется в 22.00 по московскому времени.

На канале «Матч ТВ» в 21.45 мск началась бесплатная видеотрансляция игры Италия — Албания. В прямом эфире встречу также показывают на сайте matchtv.ru.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов матча Италия — Албания. В нашем матч-центре также будут доступны формальные события противостояния группы B.

Сборная Италии под руководством Лучано Спаллетти квалифицировалась в финальную стадию Евро-2024 со второго места отборочной группы C с 14 очками. Сборная Албании под руководством Силвиньо отобралась в финальную часть чемпионата Европы-2024 с первого места отбора в группе Е с 15 очками.

Евро-2024 в Германии завершится 14 июля. Матчи турнира пройдут в десяти немецких городах на полях десяти стадионов.