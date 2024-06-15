Сборная Италии одержала волевую победу над Албанией на Евро-2024

Сборная Италии обыграла Албанию в матче первого тура группового турнира Евро-2024 — 2:1.

Албанцы открыли счет уже на 23-й секунде, забил Недим Байрами. Гол стал самым быстрым в истории чемпионатов Европы.

Сборная Италии отыгралась на 11-й минуте благодаря голу Алессандро Бастони. Пять минут спустя победный мяч забил Николо Барелла.

Италия (3 очка) занимает второе место в группе B. Албания (0) идет третьей. В предыдущем матче квартета Испания разгромила Хорватию (3:0).

В следующем туре Албания сыграет с Хорватией, игра пройдет 19 июня. Италия на следующий день встретится с Испанией.